Avrupa Şampiyonu Havvanur Trabzon'da çoşkuyla karşılandı

Çekya’nın Ostrava kentinde 30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Kethüda, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı Türkiye’ye kazandırdı. Finalde Ukraynalı rakibi Olena Chernokolenko’yu mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Havvanur, memleketi Trabzon’da ailesi, sevenleri ve spor camiası tarafından karşılandı.

HEM TÜRKİYE HEM DE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR

Trabzon Havalimanı’nda karşılanan Havvanur, "Yurtdışında İstiklal Marşımızı beşinci kez okuttuğum için mutluyum. U23 ve Büyüklerde hem Türkiye hem de Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum" dedi.



Havvanur Kethüda’nın antrenörü Muhammet Çat ise, 4 ay zorlu bir kamp süreci geçirdiklerini kaydederek, "4 aydır ailemizden ve sevdiklerimizden uzakta kamptaydık.

ÜÇÜNCÜ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Zor bir kamp süreci geçirdik. Havvanur’un omzu da sakatlandı. Yarışmaya gittiğimizde kilosunda Polonya, Azerbaycan, Ukrayna gibi iyi rakipleri vardı. Onlar Havvanur’un rakibi olamayacak kadar alt klasman boksörlerdi. Sonuçlarda bunu gösterdi. Havvanur üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. Dünya Şampiyonu da oldu. Şuana kadar yenilgisiz ilerliyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam etmeyi düşünüyoruz.

Maç bitene kadar büyük bir stresimiz vardı. Maçı alıp İstiklal Marşı’nı okuttuktan sonra bu stres ortadan kalktı. Orada Havvanur ile kolbastı oynamayı eksik etmedik. Trabzon’umuzu dünyanın her yerinde tanıtabilmek için kolbastı oynadık. Bunu en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın kendisiyle de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.