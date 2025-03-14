Avrupa şampiyonu milli atıcılar, 8 madalya ile yurda döndü

Organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Şevval İlayda, "Başarı bekliyorduk ama bu kadarı bizim için de sürpriz oldu. Tarihte ilkleri yaşadık. İlk defa bir kadın sporcu Avrupa'da 5 madalya kazandı, şampiyon oldu. Karışık takımlarda da ilk kez şampiyon olundu. Bizim için ilkleri yaşadığımız bir turnuva oldu. Çok keyifliydi." dedi.

"OLİMPİYATLARDAKİ BAŞARININ TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİK"



Şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya elde eden Yusuf Dikeç de "Yarışma güzel geçti. Takım olarak Olimpiyat Oyunları'ndaki başarının tesadüf olmadığını gösterdik. Çok çalıştık ve sırtımızdaki yükün baskısı hep üzerimizdeydi. Hedefimiz 2028 Los Angeles olduğu için hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizi yeniden gururlandırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Federasyon Başkanı Kocakaya ise "Tarihte ilk defa Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu. Gurur verici bir tablo ve Türk atıcılığı için yeni bir çağın başlangıcı. Emeği geçen kulüplerimizi, antrenörlerimizi ve en önemlisi sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyon olarak hep daha iyisi için uğraşacağız. Türkiye'de gurur duyulan bir branş olmaya çalışacağız." diye konuştu.



Kafilede yer alan diğer sporcular ise İstanbul'dan hava yolu ile yaşadıkları şehirlere gitti.