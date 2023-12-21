Avrupa Süper Ligi için karar: "UEFA'nın futboldaki tekeli bitti"

2021 yılında kurulan ve ardından UEFA'nın yasaklarıyla rafa kaldırılan Avrupa Süper Lig projesi için Avrupa Adalet Divanı'nda dava kararı açıklandı.

Bu karara göre Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın artık Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyemeyeceğini açıkladı.

Öte yandan bu engellemenin rekabet yasalarına aykırı olduğunun da kararına varıldı.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NİN KURUCU TAKIMLARI

20 takımdan oluşacak Avrupa Süper Ligi'ni 2021 yılında kuran takımlar ise şöyle;

İNGİLTERE: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham

İTALYA: AC Milan, Inter ve Juventus

İSPANYA: Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid

"UEFA'NIN FUTBOLDAKİ TEKELİ BİTTİ"

Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart ise karar sonrası şu ifadeleri kullandı:



"Yarışma hakkını kazandık. UEFA'nın futboldaki tekeli bitti. Futbol artık özgür. Kulüpler artık yaptırımlardan korkmuyor ve geleceklerini belirleyebilecekler.

Taraftarlar için Süper Lig maçlarını ücretsiz olarak yayınlamayı planlıyoruz. Kulüplere gelirleri garanti edilecek."

"REAL MADRID'İN KİM OLDUĞUNU HATIRLATMAMIZ GEREKİYORDU"



Real Madrid başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin kurucusu Florentino Perez; Real Madrid olarak, ilkelerimizi, değerlerimizi ve özgürlüklerimizi güvence altına almakla sorumlu olan Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından alınan kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.



Önümüzdeki günlerde bu kararın kapsamını dikkatle inceleyeceğiz, ancak büyük tarihi öneme sahip iki sonuca varacağımızı tahmin ediyorum.

İki yılı aşkın bir süredir maruz kaldığımız baskılar karşısında bugün hukuk, akıl ve özgürlük dayatılmaktadır. İşte bu nedenle Real Madrid futbol için çalışmaya devam edecektir.

UEFA'ya Real Madrid'in kim olduğunu hatırlatmamız gerekiyordu." diye konuştu.