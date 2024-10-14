Avrupa Süper Ligi için tarih verildi

Avrupa Süper Ligi'nin CEO'su Bernd Reichart, Real Madrid ve Barcelona başkanlarının başını çektiği proje hakkında konoştu.



FIFA'nın rest çektiği Avrupa Süper Ligi projesi yakın zamanda başlayabilir. Alman Kicker gazetesine konuşan Reichart, ligin Eylül 2025'te başlayacağını duyurdu.

"MAÇLAR DAHA ÇEKİCİ HALE GELECEKTİR"



Reichart, insanların daha fazla deneyim kazanabilmesi için yeni teknolojilerin peşinde olduklarını söyledi.



Bayern Münih'in Dinamo Zagreb'i 9-2 yendiği ve Borussia Dortmund'un Celtic karşısında 7-1 kazandığı müsabakaları hatırlatan Reichart, "Bizim düşüncemize göre takımlar eşit şartlarda ve güçlerde oynadığı zaman maçlar daha çekici hale gelecektir. Bu yüzden normal bir lig yerine iki ayaklı play-off maçları planlıyoruz." ifadelerini kullandı.