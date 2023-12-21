Avrupa Süper Ligi'nin başlayacağı tarih belli oldu

Avrupa Süper Ligi 2021 yılında Avrupa'nın önde gelen 12 takımı tarafından kuruldu.

Ancak UEFA ve FIFA'nın yaptırımları sonucu bu organizasyon engellenerek hayata geçirilmedi.

Bugün çıkan karara göre Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti.

Bu gelişmelerin ardından kurucu kulüplerden Barcelona ve Real Madrid kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİTİYOR MU?

Diariosport'un haberine göre, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son sezonu olabilir.

Çünkü Avrupa Adalet Divanı'nın kararıyla birlikte Avrupa Süper Ligi'nin kurulmaması için önünde hiçbir engel kalmadı.

İŞTE YENİ AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI;

Her ülkeden takım katılabilecek.

64 takım olacak.

Oyuncuları korumak için daha az maç oynanacak.

Turnuvanın bütün maçları taraftarlara ücretsiz olarak yayınlanacak.

Tüm katılımcı kulüpler için büyük gelir

Ligler arasında yıllık düşme ve yükselme

3 aşama; Yıldız, Altın ve Mavi ligler