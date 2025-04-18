Avrupa ve Konferans Ligi'nde yarı finallerin adı belli oldu

Avrupa futbolunun önde gelen organizasyonları UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'ten Bodo Glimt, İngiltere'den Tottenham ve Manchester United ile İspanya'dan Athletic Bilbao yarı finale yükseldi.



Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Bodo Glimt - Tottenham

Athletic Bilbao - Manchester United



KONFERANS LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



UEFA Konferans Ligi'nde ise İspanya'dan Real Betis, İtalya'dan Fiorentina, İngiltere'den Chelsea ile İsveç'ten Djurgarden yarı finale adlarını yazdırdı.



Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Real Betis - Fiorentina

Chelsea - Djurgarden