Avrupa'da 3'te 3: UEFA ülke puanında büyük avantaj

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki galibiyetleri UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye'ye 1.20 puan kazandırdı.

Avrupa sahnesinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yoğun hafta geride kaldı.
Galatasaray, ve Samsunspor Avrupa kupalarındaki maçlarını kazanarak UEFA Ülke Puanı sarılamasında Türkiye'ye toplam 1.20 puan katkı sağladı.

EN YAKIN RAKİP ÇEKYA

Avrupa kupalarına dört takımla devam eden Çekya ise 0.8 katkı sağlayabildi ve Türkiye aradaki farkı açtı. Aradaki toplam fark 3.3 puana yükseldi.

Ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1 - İNGİLTERE: 97,561

2 - İTALYA: 86,803

3 - İSPANYA: 80,953

4 - ALMANYA: 77,259

5 - FRANSA: 70,391

6 - HOLLANDA: 62,366

7 - PORTEKİZ: 59,466

8 - BELÇİKA: 56,150

9 - TÜRKİYE: 44,800

10 - ÇEKYA: 41,500

11 - YUNANİSTAN: 38,312

