Avrupa'da başarı sözü veren Özbek'ten Osimhen açıklaması

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte zafer yaşayan Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor.



Yenikapı'da konuşan ve Avrupa'da başarı sözü veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözleri sırasında sık sık "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratı duyuldu.



Özbek taraftara şu sözlerle seslendi:



"Değerli Galatasaraylılar, değerli kardeşlerim burada Yenikapı'yı dolduran değerli üyelerim, taraftarlarım ve televizyon başında kalbi Galatasaray içib atan herkes... Kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. yıldızını kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli Galatasaraylılar, bugün iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı çıkan insanların zaferini kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayan insanların başarısını kutluyoruz. Karşısına kim çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin hikayesini yazıyoruz. Tarihi yarımadaya, ecdadımızın tüm dünyaya hükmettiği topraklara hoş geldiniz. Burada, tüm İstanbul sesimizi duysun istiyorum. İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray. Galatasaray bu ülkenin umududur, Galatasaray bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanlarımızın mutluluğu, içindeki pozitif enerjidir. Daha çok çalışacağız. Avrupa'da başarılı olmak için ellerimizden geleni yapacağımızın sözünü tüm Galatasaray camiasına veriyorum. Değerli kardeşlerim, şampiyonluğumız, 5. yıldızımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Yaşasın Galatasaray."



OSIMHEN AÇIKLAMASI



Özbek, beIN SPORTS'a verdiği röportajda ise Victor Osimhen için şu sözleri söyledi:



"Büyük katkı verdi bu sezon. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray kalmasını ister ama bu tek taraflı bir karar değil onun da bazı kararlar alması gerekiyor."