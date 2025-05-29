Avrupa'da bunu başaran başka takım yok: Chelsea tarihe geçti!
Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 yenen Chelsea, Avrupa'da hiçbir takımın başaramadığını başardı.
Konferans Ligi finalinde La Liga ekibi Real Betis ile İngiltere Premier Lig devi Chelsea kozlarını paylaşmıştı. Polonya'daki Tarczynski Arena'da oynanan müsabaka, Chelsea'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Enzo Fernandez, 71. dakikada Nicolas Jackson, 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Caicedo kaydetmişti. Real Betis'in tek sayısı ise 9. dakikada Ez Abde'den gelmişti.
DAHA ÖNCE YAPABİLEN YOK
Bu skorla birlikte organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, Avrupa'da gerçekleştirmesi çok güç olan bir başarıya imza attı.
Maviler, UEFA'nın kulüpler bazında düzenlediği 5 turnuvada da kupa kazanan ilk kulüp olarak tarihe geçti.
Chelsea'nin müzesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 Kupa Galipleri Kupası bulunuyor. İngiliz ekibi, Konferans Ligi şampiyonluğuyla birlikte 5'te 5 yaptı ve tarihe adını yazdırdı.
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