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Avrupa'da bunu başaran başka takım yok: Chelsea tarihe geçti!

Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 yenen Chelsea, Avrupa'da hiçbir takımın başaramadığını başardı.

Avrupa'da bunu başaran başka takım yok: Chelsea tarihe geçti!

Konferans Ligi finalinde La Liga ekibi Real Betis ile İngiltere Premier Lig devi kozlarını paylaşmıştı. Polonya'daki Tarczynski Arena'da oynanan müsabaka, Chelsea'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Enzo Fernandez, 71. dakikada Nicolas Jackson, 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Caicedo kaydetmişti. Real Betis'in tek sayısı ise 9. dakikada Ez Abde'den gelmişti.

Avrupa'da bunu başaran başka takım yok: Chelsea tarihe geçti! - 1

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Bu skorla birlikte organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan , Avrupa'da gerçekleştirmesi çok güç olan bir başarıya imza attı.

Maviler, UEFA'nın kulüpler bazında düzenlediği 5 turnuvada da kupa kazanan ilk kulüp olarak tarihe geçti.

Chelsea'nin müzesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 Kupa Galipleri Kupası bulunuyor. İngiliz ekibi, Konferans Ligi şampiyonluğuyla birlikte 5'te 5 yaptı ve tarihe adını yazdırdı.

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