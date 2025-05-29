Avrupa'da bunu başaran başka takım yok: Chelsea tarihe geçti!

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Bu skorla birlikte organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, Avrupa'da gerçekleştirmesi çok güç olan bir başarıya imza attı.



Maviler, UEFA'nın kulüpler bazında düzenlediği 5 turnuvada da kupa kazanan ilk kulüp olarak tarihe geçti.



Chelsea'nin müzesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 Kupa Galipleri Kupası bulunuyor. İngiliz ekibi, Konferans Ligi şampiyonluğuyla birlikte 5'te 5 yaptı ve tarihe adını yazdırdı.