Avrupa'da Ekim ayı maçları tamamlandı: 6 ülke daha Dünya Kupası'na bilet aldı

Güney Afrika, Katar, İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili ve Senegal, elemelerde aldığı sonuçlarla gelecek yıl turnuvada mücadele edecek.



Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 10. haftasında Güney Afrika, sahasında Ruanda'yı ağırladı.



Karşılaşmayı Thalente Mbatha, Oswin Reagan Appollis ve Evidence Makgopa'nın golleriyle 3-0 kazanan Güney Afrika, 21 puanla grubunu lider tamamlayarak 2010'dan sonra ilk kez turnuvaya katılma hakkını elde etti.



Aynı grupta yer alan Nijerya, Galatasaraylı Victor Osimhen'in hat trick yaptığı maçta Benin'i 4-0 yendi ve grup ikincisi olarak play-off'a kaldı.



B Grubu'nda Senegal, Sadio Mane (2), Iliman Ndiaye ve Habib Diallo'nun golleriyle Moritanya'yı 4-0 mağlup ederek 24 puanla Dünya Kupası biletini aldı.



F Grubu'nda Fildişi Sahili, sahasında Kenya'yı Franck Kessie'nin golüyle 1-0 yendi ve kıtadan Dünya Kupası'na giden bir başka ülke oldu.



ASYA'DAN KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN



Asya Elemeleri'nde 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar ile 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan, turnuvaya gitme hakkını elde etti.



A Grubu'nda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerken, B Grubu'nda Suudi Arabistan ise Irak ile berabere kaldı.

1994 Dünya Kupası elemelerini geçemeyen İngiltere bu tarihten sonra oynanan tüm dünya kupalarında yer aldı.

AVRUPA ELEMELERİNDE EKİM MAÇLARI TAMAMLANDI Avrupa elemelerinde ekim ayındaki müsabakalar tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, ekim ayında ilk olarak Bulgaristan ile karşılaşırken rakibini 6-1 mağlup etti ve bugün de evinde Gürcistan'ı 4-1 yendi.

Ay-yıldızlıların yer aldığı E grubunda İspanya, Bulgaristan'ı 4-0 yenerek 4'te 4 yaptı.



Avrupa elemelerinde de K Grubu lideri İngiltere, deplasmanda Letonya'yı 5-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve turnuvaya gitmeyi garantiledi.

Portekiz'de Ronaldo iki gol attı.

PORTEKİZ'E RONALDO'NUN GOLLERİ YETMEDİ



Elemelerde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Portekiz, Dünya Kupası'nı garantilemek için çıktığı Macaristan karşısında 1 puan aldı.



Kasımpaşa'da forma giyen Attila Szalai'nin golüyle konuk ekip 1-0 öne geçerken, daha sonra Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Yıldız futbolcu 22. dakikada Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun asistinde topu ağlara gönderdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Ronaldo, kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Macaristan, 90+1. dakikada Szoboszlai'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.



Portekiz puanını 10'a yükseltirken, Macaristan 5 puana çıktı. Kalan 2 maçta Portekiz'e 1 puan yeterli olacak.

İtalya, İsrail'i 3-0'la geçti.

İTALYA, İSRAİL'İ FARKLI GEÇTİ



I Grubu'nda ilk olarak Norveç'e yenilerek elemelere başlayan İtalya, sonrasında oynadığı 5 maçı da kazandı. Son maçlarda hücumdaki verimliliğini skora da yansıtan Gök Mavililer, İsrail'i konuk ettiği müsabakayı da 3-0'la tamamladı. Gennaro Gattuso'nun öğrencileri puanını 15'e yükseltti. Bu grupta Norveç 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İtalya'nın Dünya Kupası'na gitme durumunu kasım ayında oynayacağı 2 karşılaşma belirleyecek.

