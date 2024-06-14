Avrupa'da futbol şöleni başlıyor: EURO 2024'te ilk düdük  Almanya-İskoçya maçında çalacak

Avrupa'da futbol şöleni başlıyor.



EURO 2024'te ilk düdük Münih'teki 66 bin kişilik Allianz Arena'da çalacak.



Ev sahibi Almanya ile İskoçya karşılaşacak.



A Milli Takım turnuvada F Grubu'nda yer alıyor.



Ay yıldızlılar, Haziran ayının 18'inde Gürcistan, 22'sinde Portekiz, 26'sında da Çekya ile karşılaşacak. Türkiye ilk iki maçını 62 bin kişilik Dortmund Stadı'nda, son grup karşılaşmasını 40 bin kapasiteli Leipzig Stadı'nda oynayacak.



A Milli Takım kafilesi turnuva boyunca Almanya'nın kuzeyinde yer alan Barsinghausen şehrinde konaklayacak.



Avrupa'da yaşayan Türklerin milli takıma ilgisi büyük.



Ev sahibi Almanya, son şampiyon İtalya, futbol devi İspanya ve bu turnuvada henüz mutlu sona ulaşamayan İngiltere turnuvanın favorilerinden.



EURO 2024'teki diğer 5 grup şöyle:



A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre.

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk.

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere.

D Grubu: Polonya,Hollanda, Avusturya,Fransa.

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya,Ukrayna,



Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Son 16 Turu'na kalanlar en yüksek puanı alacak 4 grup üçüncüsü ile birlikte belirlenecek.



Bu turda maçlar 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında. Çeyrek finalistler 5 ve 6 Temmuz'da karşılaşacak. Yarı final maçları 9 - 10 Temmuz'da oynanacak. Avrupa'nın en büyüğü 14 Temmuz'da 71 bin kişilik Berlin Olimpiyat Stadı'nda belli olacak.



EURO 2024'te yer alacak takımlar arasında piyasa değeri en yüksek kadro İngiltere'de. Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane gibi yıldızlarla dolu takımın değeri 1 buçuk milyar euroyu aşıyor. Kylian Mbappe'li Fransa'nın kadro değeri 1 milyar 230 milyon,, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'in 1 milyar euroyu buluyor. Türkiye 24 takım arasında 12. sırada. En pahalı isimleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız olan millilerin toplam piyasa değeri 324 milyon euro.



Turnuvanın en başarılı takımları; 3'er kez şampiyon olan Almanya ile İspanya. Onları, 2'şer kez Avrupa'nın zirvesine çıkan İtalya ve Fransa takip ediyor.

