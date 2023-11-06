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Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı galibiyetle kapattı. Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 4-0; Manchester United, Fulham'ı 1-0; Kopenhag ise Randers'i 4-2 yendi.

Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazandı

, UEFA A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

Bayern Münih, bu karşılaşma öncesi Bundesliga deplasmanda Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

Bavyera ekibine 10. hafta mücadelesinde 3 puanı getiren golleri, 4. dakikada Dayot Upamecano, 9'uncu, 72'nci ve 90+3'üncü dakikalarda Harry Kane attı.

Bayern Münih, bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı ve lider Bayer Leverkusen'in 2 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.

MANCHESTER UNİTED, FULHAM'I 1-0 YENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan , Premier Lig'de deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester United'a 3 puanı getiren golü, 90+1. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla Premier Lig'de puanını 18'e çıkaran Manchester temsilcisi, 8. sırada yer aldı.

KOPENHAG, LİGİNDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı Danimarka temsilcisi Kopenhag, liginde deplasmanda Randers'i 4-2 yendi.

Kopenhag, SuperLiga'da 14. haftanın ardından 32 puanla liderliğini sürdürdü.

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