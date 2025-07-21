Avrupa'da kura günü: Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir! İşte muhtemel rakipler...
Avrupa'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları bugün çekilecek.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in rakipleri netleşecek.
FENERBAHÇE - Şampiyonlar Ligi
Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin lig yolunda yer alacağı Devler Ligi kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
BEŞİKTAŞ - Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kurası, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.
Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi ortaya çıkacak.
Kura çekimi öncesinde Beşiktaş'ın 3. eleme turuna yükselmesi halindeki muhtemel rakipleri de netleşti. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri:
Rangers-Panathinaikos (Kaybedeni)
FC Viktoria Plzen-Servette (Kaybedeni)
SK Brann-FC Salzburg (Kaybedeni)
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. eleme turundan elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:
Rosenborg-Banga
Austria Wien-Spaeri
Hibernian-Midtjylland (Kaybedeni)
Silkeborg-Akureyri
St. Patricks-Kalju
Kauno Zalgiris-Valur
BAŞAKŞEHİR - Konferans Ligi
RAMS Başakşehir'in mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası, TSİ 15.00'te başlayacak.
İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir'in olası eşleşmeleri bu kurayla belirlenecek.
Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:
Viking FK-FC Koper
Dundee United FC-FC UNA Strassen
RSC Anderlecht-BK Häcken (Mağlubu)
AIK Stockholm-Paide Linnameeskond
1FC Kosice-FC Neman Grodno
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