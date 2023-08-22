Avrupa'da oynayan takımların Süper Lig maçları ertelenebilir

Bu sezon Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapan Türk takımları, bu hafta arasında play-off turunda boy gösterecek. Ülke puanı için de kritik önem taşıyan maçlar öncesi TFF'den beklenen hamle geldi.



TFF'DEN TEMSİLCİLERİMİZE YAZI



Sabah'ın haberine göre; TFF, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a lig maçlarını erteleyebileceklerine dair yazı gönderdi.



Federasyonun attığı yazıda kulüplerin bu konudaki fikri soruldu. Haber detayında Beşiktaş'ın ertelemeye sıcak baktığı bilgisi verildi.



Öte yandan Hollanda'da Fenerbahçe'nin rakibi Twente, Belçika'da ise Adana Demirspor'un rakibi Genk'in lig maçları bu hafta ertelendi.

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