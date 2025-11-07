Avrupa'da Samsunspor fırtınası: 27 yıl sonra geldiler lider oldular

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi’ndeki 36 takım arasında Celje ve Mainz ile birlikte yenilgisiz üç takımdan biri oldu. Samsunspor, averajla haftayı lider olarak kapattı.



Samsun temsilcisi, 7 golle ligin en çok gol atan 5 takımı arasında yer alırken, aynı zamanda AEK Larnakas ile birlikte filelerinde gol görmeyen 2 takımdan biri de oldu.



İlk 24 takım arasına kalarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Samsunspor, son 16 turuna doğrudan katılmak için ilk 8 içinde yer almayı hedefliyor. Kalan maçlarında kırmızı-beyazlılar sırasıyla deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik, iç sahada Yunan ekibi AEK ve Almanya’dan Mainz ile karşılaşacak.



Öte yandan Samsunspor, hem Süper Lig’de hem Avrupa’da 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar, pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasını da kazanarak milli ara öncesi kayıp yaşamak istemiyor.