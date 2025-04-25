Avrupa'da tarih yazdılar: Trabzonspor U19 takımı finalde
UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Salzburg U-19 Takımı'nı 2-1 yenerek Avrupa'da tarih yazdı ve finale kalan ilk Türk takımı oldu.
UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Trabzonspor U19 Takımı tarih yazdı.
Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya temsilcisi Salzburg'u da yenerek finale kaldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetti. Vergoote’nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yaptı.
FİNALDE RAKİBİ BELLİ OLUYOR
Bordo-mavililer, AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
Salzburg U-19 1-2 Trabzonspor U-19
39. dakikada Salzburg penaltı kazandı. Ev sahibi ekipte Lukic penaltıyı auta attı.
İlk yarıda eşitlik bozulmadı. İkinci yarının 74. dakikasında Trabzonspor, Yiğit Kemal'in nefis golüyle 1-0 öne geçti.
85. dakikada ise Mellberg'in golüyle ev sahibi ekip 1-1'lik eşitliği yakaladı.
89. dakikada sahneye çıkan Boran yeniden bordo mavili ekibi öne geçirdi: 2-1. Mücadele bu skorla tamamlandı.
TRABZONSPOR'UN İLK GOLÜ
GOOOOLLL!! YİĞİT KEMAL TURAN!! BU NASIL BİR VURUŞ! MÜKEMMEL BİR GOL!! 🔥 pic.twitter.com/3a4wNf7sKU— TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025
İLK 11'LER
Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer.
Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara.
TRABZONSPOR NASIL GELDİ?
Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek’in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1’lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da yer aldığı TFF heyeti, karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibi ziyaret ederek ve müsabakada başarılar diledi. Ekip maçı da tribünden takip etti.
HEDEF KUPA
Trabzonspor U19 Takımı'nın büyük kısmı Trabzon kökenli olmak üzere tamamen Türk futbolculardan oluşuyor.
Bordo-mavili ekip yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olarak kupayı da müzesine getirmek istiyor.
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