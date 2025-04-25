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Avrupa'da tarih yazdılar: Trabzonspor U19 takımı finalde

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Salzburg U-19 Takımı'nı 2-1 yenerek Avrupa'da tarih yazdı ve finale kalan ilk Türk takımı oldu.

Avrupa'da tarih yazdılar: Trabzonspor U19 takımı finalde

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran U19 Takımı tarih yazdı.

Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya temsilcisi Salzburg'u da yenerek finale kaldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetti. Vergoote’nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yaptı. 

FİNALDE RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Bordo-mavililer, AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Salzburg U-19 1-2 Trabzonspor U-19 

39. dakikada Salzburg penaltı kazandı. Ev sahibi ekipte Lukic penaltıyı auta attı. 

İlk yarıda eşitlik bozulmadı. İkinci yarının 74. dakikasında Trabzonspor, Yiğit Kemal'in nefis golüyle 1-0 öne geçti.

85. dakikada ise Mellberg'in golüyle ev sahibi ekip 1-1'lik eşitliği yakaladı.

89. dakikada sahneye çıkan Boran yeniden bordo mavili ekibi öne geçirdi: 2-1. Mücadele bu skorla tamamlandı. 

TRABZONSPOR'UN İLK GOLÜ

İLK 11'LER

Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer.

Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara.

Avrupa'da tarih yazdılar: Trabzonspor U19 takımı finalde - 1 Trabzonspor taraftarı maça büyük ilgi gösterdi.

TRABZONSPOR NASIL GELDİ?

Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek’in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1’lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. , son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Türkiye Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da yer aldığı TFF heyeti, karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibi ziyaret ederek ve müsabakada başarılar diledi. Ekip maçı da tribünden takip etti. 

Avrupa'da tarih yazdılar: Trabzonspor U19 takımı finalde - 2

HEDEF KUPA

U19 Takımı'nın büyük kısmı Trabzon kökenli olmak üzere tamamen Türk futbolculardan oluşuyor.

Bordo-mavili ekip yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olarak kupayı da müzesine getirmek istiyor.

Avrupa'da tarih yazdılar: Trabzonspor U19 takımı finalde - 3
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