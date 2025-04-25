Avrupa'da tarih yazdılar: Trabzonspor U19 takımı finalde

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetti. Vergoote’nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yaptı.

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Trabzonspor U19 Takımı tarih yazdı. Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya temsilcisi Salzburg'u da yenerek finale kaldı.

TRABZONSPOR NASIL GELDİ?



Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek’in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1’lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da yer aldığı TFF heyeti, karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibi ziyaret ederek ve müsabakada başarılar diledi. Ekip maçı da tribünden takip etti.