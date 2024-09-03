Avrupa'da transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? (2024-2025 Avrupa yaz transfer sezonu takvimi)

2024-2025 Avrupa yaz transfer dönemi takvimi, takımlarının heyecanla son dakika yapacakları transferleri bekleyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, 2024-2025 Avrupa yaz transfer sezonu takvimi.



AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?





Takımlar yaklaşık 2 aydır transfer çalışmalarını yürütürken Avrupa’da ise yaz transfer dönemi bu yıl 30 Ağustos’ta tamamlanacak.

Türkiye’de ise yaz transfer sezonu 13 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek. Ara transfer veya diğer bir ifadeyle ikinci transfer sezonu ise 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihine kadar sürecek.Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak