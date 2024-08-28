Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2024-2025 Avrupa yaz transfer sezonu takvimi)

2024-2025 Avrupa transfer dönemi tarihleri, tüm futbolseverler tarafından bekleniyor. Yaklaşık 2 aydır transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinin, Avrupa'dan oyuncu trasnfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. Peki, Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte, 2024-2025 Avrupa yaz transfer sezonu takvimi.



AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Takımlar yaklaşık 2 aydır transfer çalışmalarını yürütürken Avrupa’da ise yaz transfer dönemi bu yıl 30 Ağustos’ta tamamlanacak.



Türkiye’de ise yaz transfer sezonu 13 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek. Ara transfer veya diğer bir ifadeyle ikinci transfer sezonu ise 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihine kadar sürecek.



SÜPER LİG’DE İLK YARI 17. HAFTADA SONA ERECEK



Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak