Avrupa'da transferin son günü Süper Lig'i vurdu: Vedalar, imzalar!

Avrupa'da transferin son günü geride kaldı. Yabancı kulüpler, kadrolarına son halini verirken bu durumdan Türk takımları da etkilendi. GALATASARAY'DA TEK İMZA 3 VEDA Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı rekor transfer bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon euro ödeme yapacak Galatasaray, 3 oyuncusuyla da vedalaştı. Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta'yı satın alma opsiyonuyla Vasco Da Gama'ya kiraladı. Galatasaray, Zaniolo'yu da satın alma opsiyonlu geçici transferle Udinese'ye gönderdi. 19 yaşındaki Efe Akman ise İspanya 2. lig ekiplerinden Andorra'ya kiralandı. FENERBAHÇE'DE 3 YILDIZ GELDİ 4 İSİM GÖNDERİLDİ Transferin hızlı ekipleriden Fenerbahçe de hareketli bir geceyi geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ile 4, Marco Asensio ile ise 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ayrıca kaleci Ederson'u da resmen kadrosuna kattı. Öte yandan 4 isimle yollar ayrıldı. Yusuf Akçiçek, 22 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e gönderildi. Diego Carlos Como'ya, Sofyan Amrabat Real Betis'e, kaleci Dominik Livakovic ise İspanya'nın Girona kulübüne kiralandı.

BEŞİKTAŞ 2 İSİMLE VEDALAŞTI



Beşiktaş da transferin son gününde iki oyuncusuyla vedalaştı.



Siyah-beyazlılar, Jan Onana'yı Genoa'ya, Amir Hadziahmetovic ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City’ye kiraladı.



Beşiktaş ayrıca Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'yi de sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a getirdi.



TRABZON'DA ÇAKIR VE MENDY GİTTİ



Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a gönderen Trabzonspor, Batista Mendy'yi de satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiraladı.

KRİTİK SAATLER



Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor,, turnuvada mücadele edecek kadrolarını bu gece yarısı 01.00'a kadar UEFA'ya teslim edecek.



Türkiye'de transfer dönemi ise 12 Eylül tarihine kadar sürecek.