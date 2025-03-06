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Avrupa'da Türk derbisi: Fenerbahçe, Vakıfbank'ı 3-0'la geçti

Fenerbahçe Medicana CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 3-0’lık skorla rakibini mağlup etti.

Avrupa'da Türk derbisi: Fenerbahçe, Vakıfbank'ı 3-0'la geçti

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi oynandı.

Çeyrek final ilk maçını , 25-21, 25-23 ve 29-27'lik skorlarla kazandı.

Karşılaşmanın oyuncusu Arina Fedorovtseva seçildi. Müsabakanın rövanşı 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Medicana'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

TURU GEÇEN FİNAL FOUR'A

Turu geçen taraf adını Final Four'a yazdıracak. CEV Şampiyonlar Ligin'de Final Four heyecanı 3-4 Mayıs'ta, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Erdal Akıncı

VakıfBank: Bosetti, Yuan, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

 Medicana: Vuchkova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, (Gizem Örge, Meliha Diken, Arelya Karasoy, Liza Safronova)

Setler: 21-25, 23-25, 27-29

Süre: 83 dakika (24, 27, 32)

Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek final yolunda: Muhtemel 11

Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek final yolunda: Muhtemel 11

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