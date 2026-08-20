Avrupa'da Türk gecesi. Aynı günde çift maç
20.08.2026 08:55
Türk ekiplerinin hedefi Avrupa Ligi'ne kalmak.
Trabzonspor ve Beşiktaş Avrupa Ligi'ne kalmak için son turda mücadele edecek.
Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi play off turunda Kauno Zalgiris'i konuk edecek.
YENİ TRANSFER OYNAYACAK MI?
Teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni transfer Dusan Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.
Lisansı çıkan Dusan Vlahovic ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Fransız sol bek Kassoum Ouattara görev yapabilecek.
Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi vizesini alacak taraf, haftaya perşembe günü Litvanya'daki rövanşta belli olacak.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Nübel, Murillo Djalo Emirhan Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.
TRABZON'DA 4 EKSİK
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play off turunun ilk maçına seyircisi önünde çıkacak. Bordo mavililer Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek.
Karadeniz ekibi play off turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek.
Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi forma giyemeyecek.
Papara Park'ta oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Hırvat hakem Igor Pajac yönetecek.
Rövanş gelecek hafta perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
MUHTEMEL 11
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Salah, Aral, Saviolo, Onuachu.