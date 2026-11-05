Avrupa'da Türk gecesi. Beşiktaş deplasmanda, Trabzonspor evinde

Beşiktaş , Avrupa Ligi'nde tur kapısını aralamanın peşinde.



Beşiktaş , Avrupa Ligi'nin 4. haftasında futbolun ikonik statlarından birine çıkacak. Siyah beyazlılar saat 23'te Celtic Park'ta İskoç devine konuk olacak.



İlk 3 haftada 7 puan toplayan Siyah beyazlılar, bugün Glasgow'da Celtic ile karşılaşacak. 60 bin kişilik Celtic Park'ta saat 23'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

EKSİKLER

Tedavisini tamamlayıp son antrenmana katılan kaptan Orkun Kökçü 3 hafta sonra kadroya döndü.

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Miretti ve kart cezalısı Ümit Akdağ maçta yok. Mustafa Hekimoğlu İskoçya'ya götürülmedi. Sakatlığını atlatan Milot Rashica ise Avrupa listesinde yer almıyor.

MUHTEMEL 11



Beşiktaş: Nübel; Murillo, Agbadou, Emirhan; Rıdvan; Salih; Cerny, Olaitan, Ndidi, Trossard ve Vlahovic.



TRABZONSPOR EVİNDE 3'TE 3 PEŞİNDE



Trabzonspor, Thomas Reis ile çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Alman teknik direktörle 7 maçını da kazanan Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nin 3. haftasında Alman temsilcisi Freiburg ile karşılaşacak. Bordo Mavililer, Avrupa Ligi'nin son finalisti Freiburg'u saat 20.45'te konuk edecek.

Tedavileri süren Franculino, Aral, Okay, Batagov ve Malinovski'nin yanı sıra, kart cezalısı Cabral kadroda olmayacak.



Geçen sezon Avrupa Ligi'ni finalde kaybeden rakip Freiburg ise Konferans Ligi'nin ilk 2 haftasında 3 puan topladı.

Papara Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçı, Hollandalı hakem Clay Ruperti yönetecek.



MUHTEMEL 11



Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa; Mendy, Fabinho; Salah, Muçi, Saviolo ve Onuachu.