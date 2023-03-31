Avrupa'nın 5 büyük ligi dışındaki en değerli 11 belli oldu: Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü listede

İspanyol Marca gazetesi; Football Benchmark verilerine göre Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en değerli oyunculardan bir ilk 11 oluşturdu.



İlk 11'de Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü yer aldı.



Listede kalede Porto'dan Diogo Costa yer alırken savunma hattında Ferdi Kadıoğlu, Jurrien Timber (Ajax), Gonçalo Inacio (Sporting) ve Douglas Santos (Zenit) yer aldı.



Orta saha üçlüsünde iseOrkun Kökçü, Edson Alvarez (Ajax) ve Mohammed Kudus (Ajax) yer aldı.



Forvet hattında Portekiz Ligi'nden iki oyuncuya yer verilirken Benjamin Sesko (Leipzig), Gonçalo Ramos (Benfica) ve Pedro Gonçalves (Sporting) ileri üçlüyü oluşturdu

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