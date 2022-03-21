Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

Premier Lig'de lider Manchester City ve 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Liverpool haftayı Federasyon Kupası karşılaşmaları nedeniyle maç yapmadan geçirdi.



Ligin 30. haftasında Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 yendi. Son 7 haftada 6. galibiyetini alan Arsenal, 54 puanla 4. sırada yer aldı.



Tottenham ise Heung-min Son'ın 2 gol attığı maçta West Ham United'ı 3-1 yendi. Bu galibiyetle Tottenham, 51. puanla 5. sıraya yükseldi.



Premier Lig'de 70 puanı bulunan Manchester City'yi, 69 puanlı Liverpool ve 59 puanlı Chelsea izledi. Arsenal 54 puanla 4. sırada yer aldı.

LA LİGA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan El Clasico maçında Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eledikten sonra ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yendi.



Santiago Bernabeu Stadı'nda en farklı galibiyetlerinden birini alan Barcelona'nın gollerini Pierre Emerick Aubameyang (2), Ronald Araujo ve Ferran Torres attı.



El Clasico'larda Real Madrid'in son 5 maçlık (4 lig, 1 İspanya Süper Kupası) galibiyet üstünlüğünü sona erdiren Barcelona, ligde ise art arda 5. galibiyetini aldı.



Real Madrid, La Liga'da 66 puanla liderliğini korurken, bir maç eksiği ile Barcelona (54) 12 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.



La Liga ikincisi Sevilla (57) sahasında Real Sociedad ile 0-0 berabere kalarak, lidere daha da yaklaşma fırsatını kaçırdı.



Ligin 29. haftası sonunda bir maç eksiğiyle 66 puanı bulunan Real Madrid'i, Sevilla 9, Barcelona (bir maçı eksik) ve Atletico Madrid 12 puan geriden takip etti.

SERİE A

Haftaya lider başlayan Milan, konuk olduğu Cagliari'yi 1-0 yendi.



Takipçisi Napoli, evinde Udinese'yi 2-1 yenerek liderin 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışına devam etti.



Geçen sezonun şampiyonu Inter, evinde Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.



Juventus ise evinde lig sonuncusu Salernitana'yı 2-0 yendi ve şampiyonluk yarışında kalmayı sürdürdü.



Serie A'nın 30. haftasında Milan 66 puanla zirvede yer alırken, Napoli 63 puanla zirve takibini sürdürdü. Bu iki takımı 60 puanla Inter (bir maçı eksik) ve 59 puanla Juventus izledi.



BUNDESLİGA

Zirvede yer alan son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, evinde Union Berlin'i 4-0 yendi.



Zirvenin en yakın takipçisi Borussia Dortmund ise deplasmanda Köln ile 1-1 berabere kalarak liderle arasındaki puan farkının açılmasını engelleyemedi.



Üçüncü sıradaki Bayer Leverkusen, deplasmanda Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti.



Bundesliga'da 27. hafta sonunda 63 puana sahip Bayern Münih'i, 57 puanlı Borussia Dortmund ve 48 puanlı Bayer Leverkusen izledi.



LİGUE 1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasında Monaco, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-0 mağlup etti.



Ligue 1'in zirvesindeki PSG, haftaya 8. sırada başlayan Monaco'ya konuk oldu. Ben Yedder'in 25. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 68. dakikada Volland ve 84. dakikada yine Ben Yedder'in penaltıdan attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.



Monaco puanını 44'e çıkardı. Son 5 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan PSG ise 65 puanda kaldı.



Olimpik Marsilya ise, Nice'i 2-1 mağlup etti. Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 75 dakika süre aldı.



Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 53'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. Nice ise 50 puanla 4. sıraya geriledi.



Olimpik Marsilya'nın bu hafta Monaco karşısında 3 puan kaybeden PSG ile arasındaki puan farkı 12'ye düştü.



PSG, 65 puanla liderliğini sürdürdü. 53 puanlı Olimpik Marsilya ve 52 puanlı Rennes, Paris ekibinin arkasında yer aldı. Son şampiyon Lille ise 46 puanla 6. sırada bulunuyor.

