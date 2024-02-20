Avrupa'nın 5 büyük liginde tek namağlup takım Leverkusen şampiyonluğa koşuyor

MÜNİH DÜŞÜŞTE



Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Lazio maçlarının ardından Bochum'a da yenilerek bir hafta içinde üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.



Alınan kötü sonuçların ardından Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel'in koltuğu da sallanmaya başladı.



Sakatlıklarla başı dertte olan Bayern Münih'in, en son Galatasaray'dan geçen ay transfer ettiği sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in, sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



32 MAÇLIK YENİLMEZLİK REKORUNA DA ORTAK OLDU



Xabi Alonso'nun takımı, Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih'i mağlup etmesinin ardından Heidenheim'e karşı aldığı galibiyetle de Münih kulübünün tüm müsabakalarda 32 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.



Bu sezon 22 haftada hiç mağlup olmayan ve sadece 4 beraberlikle yoluna devam eden Bayer Leverkusen'in şampiyonluk yolunda önünde 12 hafta kaldı.



EN GOLCÜ FUTBOLCUSU SAKATLANDI



Bu sezon Bayer Leverkusen'de, 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Boniface, 10 gol ile takımının en fazla gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor. Geçen ay sakatlanan Nijeryalı golcü futbolcu, nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak.



Boniface'in ardından Leverkusen'de en fazla gol atan futbolcular arasında Alejandro Grimaldo, 8 golle ikinci sırada, Jeremie Frimpong ise 7 golle üçüncü sırada yer aldı.

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