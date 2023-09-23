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Avrupa'nın devleri Gedson Fernandes'in peşinde

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes'in Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Atletico Madrid'in gözlemcileri tarafından Club Brugge maçında izlendiği kaydedildi. Siyah-beyazlıların İstanbul'da oynayacakları Konferans Ligi grup aşaması rövanş maçında da temsilcilerin Portekizli orta sahayı tribünden izleyecekleri aktarıldı.

Avrupa'nın devleri Gedson Fernandes'in peşinde

Yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün radarına giren Gedson Fernandes'e ilginin artarak devam ettiği belirtildi.

UEFA Konferans Ligi D grubu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşan 'ta Portekizli oyuncuyu takip etmek için üç kulübün temsilcilerinin tribünde olduğu kaydedildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası için Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Atletico Madrid'in gözlemcilerinin Brugge mücadelesinde Gedson'u stattan takip ettiği öne sürüldü.

Siyah-beyazlı formayla 47 resmi maça çıkan Gedson, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 9 asistlik katkı sağladı.

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