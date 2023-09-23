Avrupa'nın devleri Gedson Fernandes'in peşinde

Yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün radarına giren Gedson Fernandes'e ilginin artarak devam ettiği belirtildi.



UEFA Konferans Ligi D grubu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Portekizli oyuncuyu takip etmek için üç kulübün temsilcilerinin tribünde olduğu kaydedildi.



Sabah gazetesinin haberine göre, Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası için Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Atletico Madrid'in gözlemcilerinin Brugge mücadelesinde Gedson'u stattan takip ettiği öne sürüldü.

Siyah-beyazlı formayla 47 resmi maça çıkan Gedson, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 9 asistlik katkı sağladı.

