Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu: İlk 50'de tek Türk takımı var, Süper Lig devi ilk 100'e giremedi!

Futbolda sezonun başlamasıyla birlikte Avrupa liglerinde yer alan takımlarla ilgili dikkat çeken bir sıralama yayımlandı.

Avrupa'da sezon büyük bir heyecanla başladı ve tüm hızıyla devam ediyor.

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, en iyi 100 takımı sıraladı.

İlk 50'de Türkiye'den sadece yer alırken, 52. sırada kendisine yer buldu. ise ilk 100'de yer alamadı.

İşte Avrupa'nın en iyi takımları sıralaması:

1 - REAL MADRID

2 - BARCELONA

3 - PSG

4 - LIVERPOOL

5 - ARSENAL

6 - MANCHESTER CITY

7 - BAYERN MÜNIH

8 - INTER

9 - CHELSEA

10 - ATLETICO MADRID

47 -

52 -

120 -

