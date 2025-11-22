Avrupa'nın gözü üstünde: Süper Lig devi, Robinho'nun oğluna kancayı taktı

Haberin devamında Chelsea, Inter, Espanyol ve Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Santos'ta fazla süre bulamamasına rağmen yeteneklerini kanıtladığı ifade edilen Robinho Junior için Avrupa futboluna uygun bir tarzı olduğuna vurgu yapıldı.

Öte yandan daha önce Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi dünya devlerinin formasını giymiş olan Robinho'nun oğlu olduğuna dikkat çekilen Robinho Junior'un Santos altyapısının yeni yıldızı olduğu yazıldı.