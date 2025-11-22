Avrupa'nın gözü üstünde: Süper Lig devi, Robinho'nun oğluna kancayı taktı
22.11.2025 10:33
Batuhan Durmuş
Bir dönem Süper Lig'de forma giymiş olan Robinho'nun oğlu, Süper Lig devinin radarına girdi.
Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formalarını da giymiş olan Brezilyalı efsane Robinho'nun oğlu da futbolculuktan ilerliyor.
Brezilya'da Santos forması giyen Robinho Junior, Süper Lig'den Galatasaray'ın takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Somos Fanaticos'un haberine göre ülke futbolunun dikkat çeken yetenekleri arasında gösterilen Robinho Junior, Avrupa kulüplerinin radarında...
Robinho'nun oğlu Rıbinho Junior.
Haberin devamında Chelsea, Inter, Espanyol ve Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
Santos'ta fazla süre bulamamasına rağmen yeteneklerini kanıtladığı ifade edilen Robinho Junior için Avrupa futboluna uygun bir tarzı olduğuna vurgu yapıldı.
Öte yandan daha önce Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi dünya devlerinin formasını giymiş olan Robinho'nun oğlu olduğuna dikkat çekilen Robinho Junior'un Santos altyapısının yeni yıldızı olduğu yazıldı.
Robinho, Süper Lig'de önce Sivasspor sonra ise Başakşehir formalarını terletmişti.
ROBINHO JUNIOR'UN PERFORMANSI
Bu sezon Santos ile 14 maça çıkan Robinho Junior, 1 gol - 1 asistlik bir performans gösterdi.