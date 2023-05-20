Avrupa'nın zirvesinde Türk finali: VakıfBank ile Eczacıbaşı İtalya'da karşılaşacak

Avrupa voleybolunun en büyüğü, bugün oynanacak Türk derbisiyle belli olacak. Türk voleybolunun 2 devi, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.



Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.



Son yıllarda Avrupa voleyboluna damga vuran Türkiye, büyük finalde ilk kez 2 takımla boy gösterecek.



2010'dan beri oynanan 12 finalin 11'ine çıkmayı başaran Türk takımları, prestijli kupayı 7 kez kaldırdı.



Müzesinde 5 kupa bulunan son şampiyon Vakıfbank, zirveyi korumanın peşinde. 8 yıl sonra finalde dönen Eczacıbaşı Dynavit ise ikinci Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.



Süper finalde gözlere iki takımın yıldızlarında olacak.



235 sayıyla turnuvanın en skorer ismi olan Vakıfbanklı Egonu'nun, Eczacıbaşı'nın yıldızı Boşkoviç ile düellosu heyecanla bekleniyor.



Saat 18.30'da İtalya'nın Torino kentinde oynanacak maçın tüm biletleri tükendi.



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