Avrupa'yı kasıp kavuran bir Türk var: Aral Şimşir sadece 63 dakikada parladı!
Danimarka ekibi Midtjylland'de forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Futbolculuk kariyerine HB Köge'nin altyapısında başlayan Aral Şimşir, 2017'de bedelsiz olarak katıldığı Midtjylland'de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2021'de Midtjylland A Takımı'na yükselen ve 2022'nin ortasında önce Jerv'e kiralanan, geri dönüşünün ardından ise 2022 yazında Lilleström'e kiralanan Şimşir, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.
ŞOV YAPTI
Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan 23 yaşındaki futbolcu, takımının oynadığı Silkeborg maçında adeta şov yaptı.
Genç futbolcu, 63 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 gol-1 asistlik bir performans sergileyerek maçın oyuncusu oldu.
Karşılaşmanın 35. dakikasında sol kanattan gelişen atakta rakip oyuncuyu karşısına alan Aral Şimşir, sağına çekerek yaptığı ortayla Franculino'yu buluşturdu. Gineli forvet, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Mücadelenin 51. dakikasında kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kazanılan frikikte topun başına geçen Şimşir, köşeye yerden yaptığı vuruşla direkt kaleyi düşündü ve ağları sarstı.
63. dakikada yerini Gogorza'ya bırakan Şimşir, taraftarlarından alkış aldı.
Bu sezon Midtjylland formasıyla toplam 11 maça çıkan Türk futbolcu, 3 gol-5 asistlik bir grafik ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti. Şimşir, bu gol ve asistlerden 1'er tanesini UEFA Avrupa Ligi elemelerinde kaydetti.
Aral Şimşir, Türkiye U21 Takımı'nda da bugüne dek 7 kez forma giydi.
