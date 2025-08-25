Avrupa'yı kasıp kavuran bir Türk var: Aral Şimşir sadece 63 dakikada parladı!

Futbolculuk kariyerine HB Köge'nin altyapısında başlayan Aral Şimşir, 2017'de bedelsiz olarak katıldığı Midtjylland'de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



2021'de Midtjylland A Takımı'na yükselen ve 2022'nin ortasında önce Jerv'e kiralanan, geri dönüşünün ardından ise 2022 yazında Lilleström'e kiralanan Şimşir, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

ŞOV YAPTI



Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan 23 yaşındaki futbolcu, takımının oynadığı Silkeborg maçında adeta şov yaptı.



Genç futbolcu, 63 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 gol-1 asistlik bir performans sergileyerek maçın oyuncusu oldu.