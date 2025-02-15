Avustralya Açık şampiyonu Jannik Sinner'e tenisten men cezası

Dünyanın 1 numaralı erkek tenis oyuncusu Jannik Sinner, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle spordan üç aylığına men edildi.



23 yaşındaki Avustralya Açık şampiyonu Sinner, Ağustos ayında bir yaptırıma uğradı ancak Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA) tarafından Mart ayında Indian Wells Masters 1000 turnuvasında iki kez yasaklı anabolik steroid olan clostebol için pozitif test vermesine rağmen “kusur veya ihmalinin olmadığı” tespit edildi. Bu nedenle oynamaya devam etmesine izin verildi.

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), bu karara Eylül ayında Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurarak itiraz etti ve mahkeme duruşma tarihini Nisan ayı olarak belirledi.



Ancak WADA, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, üç Grand Slam şampiyonu İtalyan tenisçi ile bir dava çözüm anlaşmasına vardığını doğruladı.

YILIN İKİNCİ GRAND SLAM'İNE YETİŞEBİLECEK



Sinner, 4 Mayıs’a kadar turnuvalara katılamayacak ancak yılın ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açıka yetişebilecek. Ayrıca 13 Nisan’dan itibaren antrenman yapmasına izin verilecek.



WADA'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



“WADA, ilk kararında belirtildiği gibi sporcunun ihlalin sebebine dair açıklamasını kabul etmektedir. WADA, Bay Sinner’in hile yapma niyetinde olmadığını ve clostebol maddesine maruz kalmasının performans artırıcı bir fayda sağlamadığını, ekibindeki kişilerin ihmali sonucu bilgisi dışında gerçekleştiğini kabul etmektedir.

Ancak, Kodeks uyarınca ve CAS içtihadına göre, bir sporcu ekibinin ihmallerinden sorumludur. Bu davaya özgü koşullar göz önüne alındığında, üç aylık men cezası uygun bir sonuç olarak değerlendirilmiştir.”

WADA ayrıca, Sinner’in sonuçlarının iptal edilmesini talep etmediğini ve yalnızca daha önce mahkeme tarafından belirlenen cezanın geçerli olduğunu belirtti. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA), WADA’nın CAS itirazına karşı yanıt veren taraflar olarak, ilk karara itiraz etmemiş ve dava çözüm anlaşmasını kabul etmiştir.



Sinner ise şunları söyledi:



“Bu dava neredeyse bir yıldır üzerimdeydi ve süreç hala uzun sürebilirdi; karar belki yıl sonunda bile çıkmayabilirdi.Takımımdan sorumlu olduğumu her zaman kabul ettim ve WADA’nın sıkı kurallarının sevdiğim sporun korunması açısından önemli olduğunu anlıyorum. Bu yüzden WADA’nın 3 aylık yaptırım içeren uzlaşma teklifini kabul ettim.”

Ağustos ayında ITIA tarafından toplanan bağımsız bir mahkeme, Sinner’in antrenörü Umberto Ferrara’nın Indian Wells’e clostebol içeren reçetesiz satılan bir iyileştirici sprey getirdiğini açıkladı.

