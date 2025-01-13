Avustralya Açık'a ter döken Zeynep Sönmez'den ilk turda veda
Zeynep Sönmez ilk kez ana tablodan katıldığı Avustralya Açık'a ilk turda veda etti. 22 yaşındaki tenisçi, Talia Gibson'a 2-1 yenildi.
Zeynep Sönmez kariyerinde ilk kez bir grand slam'e ana tablodan katıldı.
Dünya 94 numarası, Avustralya Açık'a Wild Card'la katılan ev sahibi ülkeden Talia Gibson'la karşılaştı.
Sönmez ilk seti 6-3 alsa da, devamında 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2 saat 17 dakika sonunda 2-1 yenilerek elendi.
88. BASAMAĞA YÜKSELMİŞTİ
Türk tenisçi kasım ayında Meksika'da WTA şampiyonluğuna ulaşarak dünya sıralamasında 88. basamağa yükselmişti.
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