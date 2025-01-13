Avustralya Açık'a ter döken Zeynep Sönmez'den ilk turda veda

Zeynep Sönmez kariyerinde ilk kez bir grand slam'e ana tablodan katıldı.



Dünya 94 numarası, Avustralya Açık'a Wild Card'la katılan ev sahibi ülkeden Talia Gibson'la karşılaştı.



Sönmez ilk seti 6-3 alsa da, devamında 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2 saat 17 dakika sonunda 2-1 yenilerek elendi.

88. BASAMAĞA YÜKSELMİŞTİ



Türk tenisçi kasım ayında Meksika'da WTA şampiyonluğuna ulaşarak dünya sıralamasında 88. basamağa yükselmişti.