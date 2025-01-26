Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner
Avustralya Açık tek erkekler finalinde Jannik Sinner, Alexander Zverev'i 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Dünya 1 numarası ve son şampiyon Jannik Sinner, Alexander Zverev'i set vermeden mağlup ederek Avustralya Açık'ı tek erkeklerde yeniden şampiyon oldu.
Sinner, Zevrev'i 6-3, 7-6 (7-4), 6-3'lük setlerle mağlup ederek üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu yaşadı.
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