Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner

Dünya 1 numarası ve son şampiyon Jannik Sinner, Alexander Zverev'i set vermeden mağlup ederek Avustralya Açık'ı tek erkeklerde yeniden şampiyon oldu.

Sinner, Zevrev'i 6-3, 7-6 (7-4), 6-3'lük setlerle mağlup ederek üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu yaşadı.