Avustralya Açık'ta üçüncü gün: Alex de Minaur ve Jasmine Paolini ikinci turda

Melbourne kentindeki Avustralya Açık'ta üçüncü gün üçüncü gün akşam seansında ilk tur maçları oynandı.



Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Alex de Minaur, Hollandalı rakibi Botic van de Zandschulp'u 6-1, 7-5, 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.



9 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise 18 yaşındaki Brezilyalı rakibi Joao Fonseca'ya 2 saat 23 dakika süren karşılaşmada 7-6, 6-3, 7-6'lık setlerle 3-0 yenilerek organizasyona ilk turda veda etti.



PAOLİNİ, İKİNCİ TURDA



Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı İtalyan raket Jasmine Paolini, Çinli rakibi Sijia Wei'i 6-0, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı.

ABD'li iki kadın tenisçinin karşılaşmasında ise 19 numaralı seribaşı Madison Keys, Ann Li'yi 1 saat 8 dakika süren karşılaşmada 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenmeyi başardı.

