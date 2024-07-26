Avustralyalı hokey oyuncusu, Paris 2024'te oynamak için parmağını kestirdi

Avustralyalı bir çim hokeyi oyuncusu Paris Olimpiyatlarında yarışabilmek için parmağının bir kısmını kesmeyi tercih etti.

İYİLEŞMESİ AYLAR SÜRECEKTİ

Matt Dawson iki hafta önce Perth'teki takım antrenmanı sırasında sağ elinin bir parmağını kırdı ve bu parmağı onarmak için geçireceği ameliyatın iyileşmesi ise aylar alacaktı.



Dawson kırığın o kadar kötü olduğunu ve soyunma odasında parmağını gördüğünde bayıldığını söyledi.

Olimpiyat hayallerinin sona erdiğini düşünen Dawson acilen bir plastik cerraha başvurdu ve cerrah parmağını onarmak için ameliyat olsa bile tam işlevini geri kazanamayabileceğini belirtti

Bu yüzden 30 yaşındaki oyuncu Paris Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için parmağının belli bir kısmını kestirmeye karar verdi.

Dawson, eşi tarafından "aceleci" bir şey yapmaması konusunda uyarılmasına rağmen, aynı gün öğleden sonra "bilinçli" bir karar verdiğini belirtti.



"BU BENİM SON OLİMPİYATIM OLABİLİR"

Parlez Vous Hockey podcast'ine verdiği demeçte, "Kariyerimin sonuna kesinlikle başından daha yakınım ve kim bilir, bu benim son Olimpiyatım olabilir ve eğer hala en iyi performansımı sergileyebileceğimi hissediyorsam, yapacağım şey buydu. Eğer ödemem gereken bedel parmağımın üst kısmını almaksa, yapacağım şey buydu." dedi..

Takım kaptanı Aran Zalewski kararın takımda şok etkisi yarattığını, ancak sonuçta Dawson'ı desteklediklerini söyledi.

Paris'te düzenlediği basın toplantısında "Ne düşüneceğimizi gerçekten bilmiyorduk ve sonra hastaneye gittiğini ve parmağını kestiğini duyduk, bu oldukça ilginçti çünkü insanların bazen burada olmak için bir kolunu, bir bacağını ve hatta biraz parmağını verebileceğini biliyorum. Gelip en üst düzeyde rekabet etmek için bir ömür boyu seçim ve fedakarlık yaptığınızda, bence onun için kolay bir karardı." diye konuştu.

Bu haftanın başlarında Kookaburras koçu Colin Batch, Dawson'ın takımla birlikte antrenmanlara geri döndüğünü söyledi.