Avustralyalı tenis efsanesi Fred Stolle 86 yaşında hayatını kaybetti

Tenis dünyası Fred Stolle’nun vefatıyla büyük oyuncularından ve karakterlerinden birini kaybetti. Stolle, Nine Network, CBS ve Fox Sports’ta yaptığı yayınlarla nesiller boyunca tenis hayranları tarafından tenis dünyasının sesi olarak biliniyordu.



FRED STOLLE KİMDİR?



Fred Stolle, 1960’lı yıllarda Avustralya’yı tenis dünyasında en üst seviyede temsil eden isimlerden biri oldu. Sidney doğumlu oyuncu tarihte ilk kez 5 grand slam tekler finali kaybeden tek erkek oyuncu olarak da biliniyor.

Tenis kariyeri boyunca hem teklerde hem de çiftlerde büyük başarılar kazandı. 1965 yılında Fransa Açık’ta (o dönemki adıyla Fransa Şampiyonası) ve 1966’da Amerika Açık’ta tek erkekler şampiyonlukları elde etti. Çiftler kategorisinde ise tam 17 Grand Slam zaferine imza atarak bu alandaki yetkinliğini gösterdi. Ayrıca, kariyerinde dört büyük turnuvada (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık) en az iki kez şampiyon olarak erkekler çiftlerde kariyer Grand Slam’ini tamamladı.



Ancak Stolle için bireysel şampiyonluklardan daha değerli olan şey, Avustralya’yı temsil etmekti. Davis Kupası onun için her şeyden önemliydi. 1964, 1965 ve 1966 yıllarında Avustralya Milli Takımı’nın bir parçası olarak Davis Kupası’nı kazandı. O, kortta sadece kendi başarısını değil, ülkesinin bayrağını en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyordu.



Hayatının son dönemlerini ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde geçiren Stolle, tenise olan bağlılığını hiç kaybetmedi. 2005 yılında Avustralya’nın en prestijli ödüllerinden biri olan Avustralya Nişanı (AO) ile onurlandırıldı.

