Avusturya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya-Fransa maçına geri sayım başladı. EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istiyor. Avusturya ise Hollanda ve Polonya'nın da bulunduğu grupta ilk maçından puanla ayrılmayı hedefliyor.



AVUSTURYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?



Avusturya - Fransa maçı 17 Haziran Pazartesi günü yapılacak.



Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.



Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenecek.



Karşılaşma, TRT 1'de canlı yayınlanacak.



ŞAMPİYONA YOLCULUKARI



Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, elemeleri namağlup şekilde geçerek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.



Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in 2022 yılında göreve başladığı Avusturya ise F Grubu'nda Belçika'nın ardından ikinci sırada EURO 2024 bileti aldı.



REKABETTE FRANSA ÖNDE



İki takım arasında bugüne dek oynanan karşılaşmalarda Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.



Taraflar daha önce 15 maçta karşılaşırken, bunların 13'ünü Fransa, 9'unu ise Avusturya kazandı, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



Fransa'nın 42 golüne, Avusturya 41 golle yanı verdi.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Karşılaşmada takımların muhtemel 11'leri şöyle:



Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Laimer, Seiwald, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch



Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Mbappe