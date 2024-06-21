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Avusturya kazandı: Polonya'nın umutları azaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Avusturya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Avusturya kazandı: Polonya'nın umutları azaldı

Almanya'da düzenlenen D Grubu ikinci maçında ile , Berlin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin 9. dakikasında Avusturya Gernot Trauner'in golü ile 1-0 öne geçti. Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Krzysztof Piatek'in 30. dakikada attığı golle skor 1-1'e geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Avusturya, Polonya karşısında daha etkili bir oyun sergiledi.

66. dakikada Alexander Prass'ın pasında Christoph Baumgartner, fileleri havalandırarak Avusturya'yı 2-1 öne geçirdi. 77. dakikada Marcel Sabitzer, kaleci Wojciech Szczesny ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Szczesny'in müdahalesiyle yere düşünce hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.

Avusturya kazandı: Polonya'nın umutları azaldı - 1

78. dakikada penaltı atışını kullanan Marko Arnautovic maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. (1-3)

Bu sonuçla, puanını 3'e yükseltirken, ise sıfır puanda kaldı.

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