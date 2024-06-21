Avusturya kazandı: Polonya'nın umutları azaldı

Almanya'da düzenlenen EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya, Berlin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin 9. dakikasında Avusturya Gernot Trauner'in golü ile 1-0 öne geçti. Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Krzysztof Piatek'in 30. dakikada attığı golle skor 1-1'e geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Avusturya, Polonya karşısında daha etkili bir oyun sergiledi.

66. dakikada Alexander Prass'ın pasında Christoph Baumgartner, fileleri havalandırarak Avusturya'yı 2-1 öne geçirdi. 77. dakikada Marcel Sabitzer, kaleci Wojciech Szczesny ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Szczesny'in müdahalesiyle yere düşünce hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.