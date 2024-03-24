Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takımın maç tarihleri futbolseverlerce merak ediliyor. İşte, Avusturya-Türkiye maçı tarihi...



AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye, ikinci hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile deplasmanda oynayacak.



Başkent Viyana’daki Ernst Happel Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma 26 Mart Salı günü saat 22.45’te başlayacak.



Mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.



MİLLİ TAKIMIN KAMPI BAŞLADI



Macaristan ile 22 Mart Cuma TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek.



