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Axel Witsel'den Belçika'ya veda

Belçikalı yıldız Axel Witsel, milli takıma veda ettiğini açıkladı.

Axel Witsel'den Belçika'ya veda

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Yıldız futbolcu Axel Witsel, Milli Takımına veda eetti.

34 yaşındaki Witsel, emeklilik kararını duyurmanın harika bir his olduğunu vurguladı.

Witsel, "Ülkemi yıllarca temsil etme fırsatı bulduğum için gururluyum.Şimdi aileme ve kulübüme vakit ayırma zamanı. Belçika formasını giymemi sağlayan herkese teşekkürler. Bize inanılmaz anlar yaşatacaklarına emin olduğum yeni jenerasyona da başarılar." ifadelerini kullandı.

130 kez Belçika forması giyen tecrübeli futbolcu, 12 kez ağları sarstı.

Dortmund ve Benfica gibi takımlarda da forma giyen Witsel yaşantısını İspanya'da Atletico Madrid takımında sürdürüyor.

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