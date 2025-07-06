Ayağı kırılan Jamal Musiala, aylarca sahalardan uzak kalacak: "Bunun adı saygısızlık!"

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih arasında oynanan maçın ilk yarısında talihsiz bir an yaşanmıştı.



45+3. dakikada gelişen Bayern atağında Jamal Musiala, PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile çarpıştı ve yerde kaldı. SAKATLIK VE GÖZYAŞLARI



Ayak bileğinde bir kırık oluştuğu görülen Alman yıldız acı içinde kıvranırken, başta PSG kalecisi Donnarumma olmak üzere birçok futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

Jamal Musiala sedye ile oyundan alınırken, genç futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak edilmişti. 4-5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK



Bild'in haberine göre Musiala, 4-5 ay futbol oynayamayacak. Fibula kemiğinde kırık tespit edilen dünyaca ünlü futbolcu için Bayern'in kararına da yer verildi.

AMELİYAT ERTELENDİ Kulübün, Musiala için ABD'de yapılması planlanan ameliyatı önlediği ve operasyonun Almanya'da gerçekleştirilmesine karar verdiği aktarıldı.



Bunun nedeninin ise farklı doktorların süreci takip etmesini önlemek, optimum koşulları sağlamak ve olası komplikasyonlardan kaçınmak olduğu gösterildi.



Ameliyatın, kulübün sağlık ekibinin gözetiminde Münih şehrinde gerçekleştirileceği belirtildi.

NEUER'DEN SERT TEPKİ



Bayern Münih'in kaptanı ve kalecisi Manuel Neuer, karşılaşma sonrası PSG'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya tepki gösterdi.



"DONNARUMMA SAYGISIZLIK YAPTI"



Neuer, Donnarumma'nın Musiala'ya saygısızlık ettiğini belirterek "Böyle bir çarpışma yaşanmak zorunda değildi. Bunun adı risktir. Donnarumma, rakibini sakatlama riskini almaya hazırdı. Onun yanına gittim ve Musiala'yı görmek isteyip istemediğini sordum. Bunun adı saygıdır. Sakatladığın oyuncunun yanına gidip iyi dileklerini iletmek... Saygı budur!" ifadelerini kullandı.