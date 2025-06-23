Ayağını kaybediyordu, geri döndü ve inanılmazı başardı: Santi Cazorla'nın sıra dışı hikayesi

İspanya 2’nci Lig Yükselme Play-Off Final maçında Real Oviedo ile Mirandes karşı karşıya geldi. Carlos Tartiere’de oynanan mücadelede Miguel Sesma Espinosa düdük çaldı.

Final mücadelesinde ilk maçı tek golle kazanan Mirandes, rövanş karşılaşmasına da skor avantajıyla çıktı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf olan Mirandes, 16’ncı dakikada da Joaquin Panichelli ile golü buldu. Bu gole Real Oviedo, 39’uncu dakikada Santi Cazorla’nın penaltıdan attığı golle cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona ererken, toplam skorda Mirandes üstünlüğünü korudu. İkinci yarıda daha etkili oynayan taraf olan Real Oviedo, 52’nci dakikada Ilyas Chaira’yla 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın normal süresi Real Oviedo’nun 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, toplam skorda eşitlik oluşunca mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Real Oviedo, 103’üncü dakikada Francisco Portillo’nun ayağından bulduğu golle rakibine 3-1’lik üstünlük kurdu ve La Liga’ya son yükselen takım oldu.



Öte yandan karşılaşmanın 74’üncü ve 119’uncu dakikasında Mirandes forması giyen Sergio Postigo ile Unai Eguiluz Arroyo, Real Oviedo da ise 119’uncu dakikada David Costas kırmızı kart gördü.



24 YIL SONRA LA LIGA’YA YÜKSELDİ



Real Oviedo, İspanya 2’nci Lig Yükselme Play-Off Final maçında Mirandes'i uzatmalarda 3-1 mağlup ederek Levante ve Elche'nin ardından La Liga’ya yükselen son takım oldu. 24 yıl sonra gelen bu şampiyonlukla büyük başarı yakalayan Real Oviedo, daha önce 2000-2001 sezonunda La Liga’da yer almıştı. Sezonu 18’nci sırada tamamlayan Oviedo, o sezon küme düşmüştü.

