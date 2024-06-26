Aydın Büyükşehir Belediyespor, Zeynep Sude Demirel'i kiraladı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde daha önce anlaşma sağladığı Zeynep Sude Demirel ile resmi sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Vakıfbank forması giyen başarılı orta oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Voleybola Vakıfbank'ta başlayan 23 yaşındaki Zeynep Sude kariyerinde Büyükçekmece, Çanakkale Bld, Yeşilyurt, Galatasaray ve THY kulüplerinde de oynadı.