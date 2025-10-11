Aydın’da 'Halk Koşusu' etkinliği yapıldı

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Halk Koşusu' düzenlendi. Kurum personelleri ve vatandaşların katıldığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu.

Mimar Sinan Spor Salonu önünden başlayan koşu, şehir güzergahı boyunca devam ederek aynı noktada sona erdi. Koşuda katılımcılar, sporun hem bireysel yaşam kalitesine hem de toplumsal birlikteliğe sunduğu katkıya dikkat çekti.

Aydın’da sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan etkinlik, her yaştan vatandaşın bir araya gelerek sporla buluşmasına vesile oldu.