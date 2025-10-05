Ayhancan Güven tarihe geçti: DTM'de şampiyon olan ilk Türk!

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Almanya'nın Hockenheimring pistinde gerçekleştirilen DTM'nin 8. ve son ayağındaki ikinci yarışı ilk sırada tamamlarken, Alman pilotlar Marco Wittmann ikinci, Maro Engel ise üçüncü oldu.



Bu sonuçla genel klasman birinciliğine ulaşan Ayhancan Güven, organizasyon tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk pilot olarak tarihe geçti. Genel klasmanda Avusturyalı Lucas Auer ikinci, Alman Maro Engel üçüncü sırada yer aldı.



Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) sürücü sınıflandırmasında "altın" kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan 27 yaşındaki sporcu, aynı zamanda Porsche Fabrika pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyor.