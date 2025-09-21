Aykut Kocaman, Fenerbahçe için oy kullandı ve çarpıcı konuştu: "Tuhaf bir durum"
Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullandı ve açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.
Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık yarışı için oyunu kullanan Kocaman daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte Aykut Kocaman'ın sözleri:
"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DEVAM EDİYORUM"
"Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum."
"KADROLAR VE SEÇİMLER DOĞRU DEĞİLDİ"
"Fenerbahçe'de bu yönetimin 8. yıl olacak. İlk 3-4 yılında kadroda ciddi zayıflık vardı. Yönetim, her ne kadar tersine şeyler söylese de kadrolar ve seçimler çok doğru değildi. Sezon içi ihtiyaç dahilindeki dokunuşlar da doğru değildi."
"ASLAN PAYI HER ZAMAN BAŞKAN VE YÖNETİMİNDİR"
"Benim dönemim de dahil, aslan payı her zaman başkan ve yönetimindir. Teknik direktör ve oyuncular sonra gelir. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkan sorumludur."
"TUHAF BİR DURUM"
"Tuhaf bir durum. Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Seçenek dahi olmamam tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da yaratanların düşünmesi lazım. Benim yanıt verme şansım yok."
- Etiketler :
- Fenerbahçe Başkanlık Seçimi
- Aykut Kocaman
- Fenerbahçe