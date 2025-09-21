Aykut Kocaman, Fenerbahçe için oy kullandı ve çarpıcı konuştu: "Tuhaf bir durum"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.



Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık yarışı için oyunu kullanan Kocaman daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İşte Aykut Kocaman'ın sözleri:



"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DEVAM EDİYORUM"



"Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum."



"KADROLAR VE SEÇİMLER DOĞRU DEĞİLDİ"



"Fenerbahçe'de bu yönetimin 8. yıl olacak. İlk 3-4 yılında kadroda ciddi zayıflık vardı. Yönetim, her ne kadar tersine şeyler söylese de kadrolar ve seçimler çok doğru değildi. Sezon içi ihtiyaç dahilindeki dokunuşlar da doğru değildi."

