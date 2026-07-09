Aynı gün 2 maça çıkacaklar, 90 değil 70 dakika oynanacak
09.07.2026 11:17
Son Güncelleme: 09.07.2026 13:39
Beşiktaş daha önce ikinci hazırlık maçında karşılaştığı MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kalmıştı.
Beşiktaş, Slovakya kampına hazırlık maçlarıyla devam edecek. Siyah beyazlılar aynı gün iki maç oynayacak.
Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, yarın iki hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de Avusturya ekibi Mattersburg, saat 19.30'da ise Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya gelecek.
Pappelstadion'da oynanacak mücadeleler, 35'er dakikadan iki devre halinde yapılacak.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yenerken, ikinci karşılaşmada ise aynı ülke takımlarından MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI
10 Temmuz Cuma:
18.00 Beşiktaş-Mattersburg (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)
19.30 Beşiktaş-Widzew Lodz (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)
14 Temmuz Salı:
12.00 Beşiktaş-Dinamo Malzenice (X-BIONIC SPHERE)
18.30 Beşiktaş-Spartak Trnava (Anton Malatinsky)
KAMP KADROSU