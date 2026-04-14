Ayrılığa herkes şaşırmıştı, nedeni aylar sonra açıklandı. "Ayağa kalkmadığı için görevden alındı"

Gençlerbirliği 'nin eski asbaşkanı İsmail Geliç, deneyimli çalıştırıcının görevden alınma nedenini Radyospor'da açıkladı.

Geliç ayrıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ile ilgili de konuştu.

İşte İsmail Geliç'in sözleri:

"AYAĞA KALKMADIĞI İÇİN GÖNDERİLDİ"

"Metin Diyadin döneminde bu takım çok iyi oynuyordu. Metin hoca çok karakterli ve düzgün bir adam. Camianın evladıdır. Problemlerin yoğun olduğu dönemlerde kulübe sahip çıkmıştır. Hiç para konuşmamıştır. Bir ayağa kalkmama meselesi var. Başkan Arda Çakmak takıma prim sözü verip, parayı yatırmıyor. Metin hoca bunu birkaç kez başkana iletiyor. Başkan Arda Çakmak maalesef sözünde durmuyor. Metin Diyadin de buna kızdığı için başkanın geldiği bir ortamda ayağa kalkmıyor. Metin Diyadin takımdan bu yüzden gönderildi. Çaykur Rizespor maçı bahane edildi. Metin hoca saygılı biridir. Takım üzerinde bir ağırlığı vardı. Oyunculara karşı mahcup olduğu için başkana bir tepki koydu ve bu yüzden gönderildi. Olan, Gençlerbirliği’ne oluyor. Takım maalesef küme düşecek gibi. Oyun da gelecek açısından hiçbir şey vadetmiyor."

"VOLKAN DEMİREL'İN TAZMİNATI 40 MİLYON TL"

"Gençlerbirliği yönetimi üçe bölünmüş durumda. Arda Çakmak takımın başına Levent Şahin’i getirdi. Bazı yöneticiler istemediği için 2 maçta gönderildi. Volkan Demirel bu yönetimle çalışmak istememesine rağmen getirildi. Eğer şimdi gönderilirse 40 milyon lira tazminatı var. O yüzden işler kötü gitse de yönetim gönderemez."