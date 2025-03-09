Ayrılık arası kısa sürdü! Nuri Şahin Süper Lig'e dönüyor

Çağdaş Atan ile yolları ayırmaya hazırlanan Başakşehir yönetimi, bir süredir dinlenme sürecinde olan Nuri Şahin'i yeni hoca olarak düşünüyor. İstanbul ekibi, Nuri Şahin için ilk temaslara başladı.

Borussia Dortmund sonrasında sessiz bir dönem geçiren Nuri Şahin'in vizyonunu takdir eden İstanbul ekibi, 36 yaşındaki teknik adamla ilgili uzun vadeli projeler planladığını belirtiliyor.

Yeni sezonu tasarlarken Nuri Şahin ile ilerlemek isteyen Başakşehir yönetiminin, yakın zamanda ayrılığı duyurması ve farklı bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.



Başakşehir için daha önce de Aykut Kocaman'ın ismi anılmıştı.