Ayrılık arası kısa sürdü! Nuri Şahin Süper Lig'e dönüyor
Borussia Dortmund ayrılığından bu yana dinlenme sürecinde olan Nuri Şahin'in Süper Lig'de döndüğü iddia edildi. Ocak ayının sonundan bu yana boşta olan Şahin'in, Başakşehir için liste başında yer aldığı söyleniyor. İstanbul ekibinde, Çağdaş Atan ile yakın zamanda yol ayrımı bekleniyor.
Borussia Dortmund sonrası Nuri Şahin için Başakşehir döneminin başlayacağını söyleniyor.
Çağdaş Atan ile yolları ayırmaya hazırlanan Başakşehir yönetimi, bir süredir dinlenme sürecinde olan Nuri Şahin'i yeni hoca olarak düşünüyor. İstanbul ekibi, Nuri Şahin için ilk temaslara başladı.
Borussia Dortmund sonrasında sessiz bir dönem geçiren Nuri Şahin'in vizyonunu takdir eden İstanbul ekibi, 36 yaşındaki teknik adamla ilgili uzun vadeli projeler planladığını belirtiliyor.
Yeni sezonu tasarlarken Nuri Şahin ile ilerlemek isteyen Başakşehir yönetiminin, yakın zamanda ayrılığı duyurması ve farklı bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.
Başakşehir için daha önce de Aykut Kocaman'ın ismi anılmıştı.
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