Ayrılık iddialarının ardından kendisi açıkladı: Livakovic, Fenerbahçe kararını duyurdu

"HER AYRINTIYA DİKKAT EDİYOR"



"Mourinho oyuncularla çok kaliteli bir ilişki kuruyor, maksimumunuzu verebilmeniz için her şeyini veriyor, bu yüzden bunun olmasını bekliyor. Her ayrıntıya dikkat ediyor. Kampa ilk gelen, en son ayrılan o oluyor. Sakatlandığımda beni destekledi ve cesaretlendirdi. Çatışmalar? Daha çok medyaya, bazı rakiplere veya diğer yapılara yönelik. Kulüpte ve takımda her şey aynı seviyede."



"ÖNCELİK ŞAMPİYONLUK"



"Fenerbahçe için her sezon şampiyonluk bir önceliktir. Kendi adıma söyleyebileceğim tek şey, bir sonraki hazırlıkların başından itibaren görevimi en iyi şekilde yerine getirmek ve Fenerbahçe'nin yeni sezona en iyi şekilde başlamasını sağlamak için üzerime düşeni yapacağım."



"FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEYE ODAKLANDIM"



"Şu anda tek kesinlik 2028'e kadar sürecek bir sözleşmem olması ve Fenerbahçe'deki kariyerime devam etmeye odaklanmış olmam. Bir şey olursa, somut bir teklif gibi, kulüp bana söyler. Her şeye onlar karar verir ve sonra muhtemelen tartışılır. Ama bunlar sadece teoriler ve ben bunların yükü altında değilim."